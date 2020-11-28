Скандально відома балерина Анастасія Волочкова зробила перерву в публікації "мальдівських" фото і поділилася знімком з фотографом
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала селфі, на якому позує в компанії відомого московського фотографа Олени Галіциної, передає Politeka.net
Виглядає Анастасія як завжди – на межі. На ній – чорний атласний халатик з величезним декольте, який ясно дає зрозуміти, що білизну балерина черговий раз вирішила не надягати.
"Моя чудова Оленка. По поверненню в Москву ми незабаром проведемо ще одну фотосесію і зйомку відеокліпу на мою пісню. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі", – підписала знімок Волочкова.
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Зазначимо, що раніше балерина вже хвалилася співпрацею з Галіциною і навіть публікувала відео бекстейджу зі зйомок кліпу на її нову пісню "На дні". Тоді Анастасія вбралася в неймовірно блискучий наряд і позувала, крутячись на круглому диску. Балерина зробила помилку і відкрила коментарі, яких набралося понад півтори тисячі. Користувачі традиційно не поскупилися на глузування й образи, заявивши, що те, що демонструє балерина в свої 44 роки, – "несмак і циганщина".
Як відомо, останні тижні Волочкова активно ділиться з фоловерами знімками і відео з Мальдів, куди полетіла на Відпочинок з "коханим", обличчя якого як і раніше ховає від громадськості, виставляючи то його тінь, то руку, то ногу. Єдине, що вдалося дізнатися підписникам, так це те, що його звуть Олег.
Нагадаємо, почервоніла Волочкова в міні-бікіні прикрила ластами обвислі форми.
Як повідомляла Politeka, Волочкова з блискітками на пікантних місцях розтягнулася в шпагаті з ластами.
Також Politeka писала, що навіжена Волочкова зганьбилася витівкою з коханцем на пляжі, весілля під питанням.