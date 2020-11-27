Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео с отдыха на Мальдивах и пообещала фолловерам, что им будет над чем посмеяться

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.

Так, на странице Волочковой появилось несколько видео, где она стоит в откровенном купальнике в воде и рассказывает о пользе глины.

"Мальдивская глина творит чудеса! Чувство юмора и самоиронии у меня врожденное! Если досмотрите вторую карусельку, посмеетесь со мной и с моим любимым", - написала она.

Так, балерина рассказала, что у нее возникли проблемы с лицом, поэтому ее любимый "раздобыл" ей глину. Она намазала лицо, грудь и плечи глиной светлого цвета, после чего парень начал смеяться с нее.

"Как я выгляжу, ужасно, нет? Или нормально? Почему ты молчишь?" - обратилась она к своему оператору.

После этого балерина нырнула в воду, чтобы смыть глину с лица.

"Ну нос у меня все равно облезет, я буду страшной и некрасивой", - пожаловалась Волочкова.

В конце видео любимый Волочковой решил над ней подшутить и сказал, что увидел в воде ската, из-за чего балерина сильно перепугалась.

Напомним, покрасневшая Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.

Как сообщала Politeka, Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.

Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова опозорилась выходкой с любовником на пляже, свадьба под вопросом.