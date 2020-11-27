Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео с отдыха на Мальдивах и пообещала фолловерам, что им будет над чем посмеяться
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.
Так, на странице Волочковой появилось несколько видео, где она стоит в откровенном купальнике в воде и рассказывает о пользе глины.
"Мальдивская глина творит чудеса! Чувство юмора и самоиронии у меня врожденное! Если досмотрите вторую карусельку, посмеетесь со мной и с моим любимым", - написала она.
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Так, балерина рассказала, что у нее возникли проблемы с лицом, поэтому ее любимый "раздобыл" ей глину. Она намазала лицо, грудь и плечи глиной светлого цвета, после чего парень начал смеяться с нее.
"Как я выгляжу, ужасно, нет? Или нормально? Почему ты молчишь?" - обратилась она к своему оператору.
После этого балерина нырнула в воду, чтобы смыть глину с лица.
"Ну нос у меня все равно облезет, я буду страшной и некрасивой", - пожаловалась Волочкова.
В конце видео любимый Волочковой решил над ней подшутить и сказал, что увидел в воде ската, из-за чего балерина сильно перепугалась.
Напомним, покрасневшая Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.
Как сообщала Politeka, Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.
Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова опозорилась выходкой с любовником на пляже, свадьба под вопросом.