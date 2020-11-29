Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе в незвично гарячому образі

На фото Ана позувала в обтягуючих шортах і ТОПі. Красуня розвернулася спиною, хвалячись пружністю "горішка". Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Останнє речення дуже", "Абсолютно приголомшлива, боже", "Як завжди сама сліпуча і приголомшлива і чуттєва і красива", "Мила картинка, КОЛИ-НЕБУДЬ ти виглядаєш абсолютно красивою", "Ти така чудова, дитинко", "ти найкраща модель Ана Чері, красива картинка", "Мила дівчина", "Надзвичайно гаряча одяг робить вас ще більш прекрасною дівчиною на землі", "Ти буквально сама чарівна дівчина в світі", дуже красива моя дорога", "Спокійної ночі ти дуже хороша і красива на фото".

Повідомлялося, американська фітнес-модель Ана Чері показала модний образ в обтягуючому спортивному костюмі.

На одному зі своїх фото, представлених в Instagram, на її другому акаунті дівчина опублікувала яскравий знімок в світло-сірому костюмі з» мармуровим " дизайном. Звично повернувшись спиною до камери, вона продемонструвала свою підкачану фігуру і захопила мережу.

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