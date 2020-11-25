Американская фитнес-модель Ана Чери повеселилась в бассейне в необычном купальнике

Ана привыкла к вниманию пользователей социальной сети Инстаграм, так как является востребованной фитнес-моделью, постоянно рекламирующей питание для спортсменов или одежду. Чери совсем не стесняется своих форм, а потому показывает их во всей красе самыми разными способами.

Девушка любит нежиться на пляже, загорать дома или веселиться у бассейна. И, как видно из кадров в Инстаграм, делает это со вкусом. В полосатом бикини темно-оранжевого оттенка с принтом зебры Чери повеселилась перед камерой и показала также достоинства с разных сторон во всей красе.

Похоже, девушка правда не стесняется камеры, при этом не беспокоится также и о своем лишнем весе. Спортсменка уверяет, что чувствует себя отлично именно в такой форме, поддерживают такое же мнение и поклонники звезды:

«🔥😍драгоценный образ; Мне нравится, насколько ты богатая; Ух ты, более 1 миллиона зрителей; Вау, мне нравится; 🔥🔥Красивая; ошеломляющий вид😘; 🔥🔥 купальник; Вы так молодцы! 😍; Ты у бассейна 😉😝; 💋 ты мне нравишься; Идеальный подарок от Бога, вишенка; это очень хорошие формы 😋😍😘; Ты тоже меня вдохновляешь! ❤️; Невероятно красиво 😊🌹🌹».

Мы также писали, что девушка ведет себя достаточно нескромно, позируя у бассейна, на побережье или во время прогулки, ведь именно благодаря излишней смелости ее фото привлекают внимание пользователей Инстаграм.

Так, звезда публикует фото в бикини или даже без него, получая несколько сотен восхищенных слов от фолловеров. При этом модель полностью не переходит границ дозволенного, а лишь демонстрирует свое тело в образах с ноткой пикантности.

На фото, представленном на фан-аккаунте Анны, видно, что Чери есть чем похвалиться. В частности, бюстом в до неприличия коротенькой маечке, под которой даже нет лифчика. Тем не менее, можно заметить нижнюю часть бикини желтого цвета на тонких завязочках.

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