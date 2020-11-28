Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася пишними формами в кремово-золотій сукні

Модель активно ділиться новими фото в соціальній мережі Instagram. Дівчина не перший рік займається роботою моделі, тому звикла до уваги і компліментів. Так, дівчина заради слави зробила губи, набрала вагу і навіть змінила імідж, тепер її все частіше порівнюють з популярною моделлю Кім Кардашьян.

На фан-акаунтах Бахарі публікують також кращі образи зірки, які вона показує зазвичай вдома або ж під час відпочинку в ресторані, барі. Цього разу Гюль позувала в золотистій сукні з брудно-бежевим відтінком. Міні-наряд виявився досить пікантним завдяки глибокому декольте і приспущеним рукавам.

Ось як реагують в мережі:

«Приголомшливо 👏👏👏; Звичайно, дитинко; Приголомшливо 😍❤️😍❤️; Гарячий вид🔥🔥; ❤️Ви виглядаєте чудово 😋; Hepsi doğal мене 😉; Чудовий образ; В любові 😻; Супер сексуальна зірка 🌟🌟🌟; Чудова і шикарна 👸; Ти така красива богиня 😍😍😍; Така красива 🔥🔥; Цукор солодкий; Гарний вигляд; Уффф краса; Яке гарне плаття ♥ ️🔥».

Ми також писали, що останнім часом зірка почала публікувати більш відкриті фото, на яких позує зовсім без білизни або ж в мікро-бікіні, зовсім не приховують гідності. При цьому раніше Гюль ніколи не показувала досить відвертих кадрів.

На фан-акаунтах часто з'являються кадри, на яких Бахарі позує в модних нарядах, що зазвичай рекламує. Наприклад, на одному з таких фото Гюль позувала в червоній міні-сукні, що зовсім не приховувало її достоїнств, а навпаки, підкреслювало їх.

Шостий розмір бюста в акуратному декольте з невеликим вирізом виглядав вельми спокусливо, а довжина самого сукні змогла також показати ніжки моделі з вдалого ракурсу.

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