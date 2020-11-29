Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе на радість фанатів

На фото Емілі позувала у футболці з пристойним декольте і штанях. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила сумочкою і годинником на руці. Красуня стояла в барі і дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото красуня вже сидить на дивані. Дівчина позує на тлі великого букета квітів. Емілі доторкнулася руками до ніг, а сама дивилася в камеру.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як красуня викинула кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "таку ніколи не забудеш, солодкість зашкалює".

Повідомлялося, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі спокусила формами, розвалившись на ліжку.

Цього разу користувачі мережі згадали один з жарких образів зірки до її вагітності.

На знімку модель лежала на ліжку в напівпрозорій сукні з красивою вишивкою. Вирізи з боків надавали образу особливої пікантності.

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі, яка, як відомо, зараз вагітна, показала себе на відпочинку.

На фото красуня позує в різних інтер'єрах і одязі, а також показує свої сніданки.

Звертає на себе увагу помітно кругленький живіт знаменитої супермоделі: на одній з фотографій Емілі постала в коричневих брюках, синьому ТОПі, обтягуючому її помітно збільшилися груди і в ковбойському капелюсі. Живіт у Ратаковскі при цьому оголений.

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