Известная модель Эмили Ратаковски показала себя на радость фанатов

На фото Эмили позировала в футболке с приличным декольте и штанах. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила сумочкой и часами на руке. Красотка стояла в баре и смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото красотка уже сидит на диване. Девушка позирует на фоне большого букета цветов. Эмили прикоснулась руками к ногам, а сама смотрела в камеру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как красотка выбросила кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Такую никогда не забудешь, сладость зашкаливает".

Сообщалось, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами, развалившись на постели.

В этот раз пользователи сети вспомнили один из жарких образов звезды до ее беременности.

На снимке модель лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой. Вырезы по бокам придавали образу особой пикантности.

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски, которая, как известно, сейчас беременна, показала себя на отдыхе.

На фото красавица позирует в разных интерьерах и одеждах, а также показывает свои завтраки.

Обращает на себя внимание заметно округлившийся живот знаменитой супермодели: на одной из фотографий Эмили предстала в коричневых брюках, синем топе, обтягивающем ее заметно увеличившуюся грудь и в ковбойской шляпе. Живот у Ратаковски при этом обнажен.

Напомним, Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах

Также Politeka сообщала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

А еще Politeka сообщала, что вульгарная Ратаковски впечатлила объемами своих "ягодок" в мини-бикини



