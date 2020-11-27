Популярна українська співачка Настя Каменських вразила пристрасними кадрами, влаштувавши фотосесію на ліжку

Як повідомляє Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Вечірній vibe - ️чарівний chill 🥰 ⠀а ви вже дивилися/слухали мій vibe?Напишіть в коментарях Ваш улюблений рядок з цієї пісні", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Каменських позує в екстра-міні сукні, елегантно застигнувши на ліжку. При цьому знаменитість млосно заглядає в кадр, доповнивши образ бездоганною зачіскою і макіяжем. Серед лайкнувших виявився і чоловік Наді Дорофєєвої-співак Володимир Дантес.

«Настя, від пісні просто мурашки по шкірі, і це так красиво 💓 💓 💓 ви-неймовірний талант і просто до тремтіння по шкірі, прослухала вже п'ять разів і ще буду», «руки опускай свої... Не пручаюся-люби, люби тільки ніжно», «гаряча», - пишуть її шанувальники.

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На кадрах можна побачити Настю сидить на дивані. Співачка одягнена в спокусливу чорну сукню з глибоким декольте і повністю відкритими плечима. Її волосся вільно спадають на груди акуратними локонами. Доповнює образ співачки макіяж з акцентом на очі, який надає Каменських нотку фатальної пристрасті.

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