Украинская певица Настя Каменских озадачила видом рядом с Потапом в свободном черном костюме

Звезда начала гордиться собой после похудения и активно рассказывает о том, как она преобразилась, похудев на 20 килограмм. По словам Каменских, секрет очень прост – нужны тренировки и правильное питание.

«Сидеть на диете — невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману. У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. Также очень круто употреблять клетчатку» - рассказывала неоднократно певица в Инстаграм.

На фан-аккаунтах в свою очередь активно публикуют фото с Каменских и показывают, какой она была до похудения и полной смены имиджа. Как видно, ранее она скрывала свой лишний вес под мешковатой одеждой, делала высокие прически и часто носила жакеты, скрывающие недостатки с невыгодных ракурсов у фотографов.

«Были времена; Потап любуется ,,глазками " своей любимой👍😉; Были времена когда Настя с си**ками была)))», - написали под постом поклонники.

Каменских же на критику не обращает внимания, подчеркивая всегда фанатам, что самый главный секрет — пятиразовое питание.

«Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», - говорит Настя.

До этого Каменских опубликовала свежее видео, на котором запечатлена в коротком белоснежном топе с глубоким декольте. Можно заметить, что артистка сильно похудела. Пользователи Сети засыпали комплиментами артистку.

«Какая же ты красивая», «Что-то вы очень похудели», «Красотка», «Настя , какая ты худышка стала 👍❤️ Здоровья тебе ❤️», «Красотка Настя», «На секунду подумал, что Седокова», - пишут в комментариях.

Отметим, уже на протяжении нескольких месяцев Настя Каменских мотивирует своих подписчиков в «Инстаграме» питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Каменских даже проводила тренировки в прямом эфире.

Среди правил, которые помогают артистке держать себя в форме - обязательный завтрак, много воды, отказ от сладостей и режим сна.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.