Настя Каменских заинтриговала чувственным видео в преддверии выпуска своей новой песни
Популярная украинская певица готовится к новому релизу уже в ближайшие дни. Как сообщает Politeka.net, по этому поводу она поделилась коротким видео-тизером в своем Инстаграм.
На кадрах можно увидеть Настю сидящей на диване. Певица одета в соблазнительное черное платье с глубоким декольте и полностью открытыми плечами. Ее волосы свободно спадают на грудь аккуратными локонами. Дополняет образ певицы макияж с акцентом на глаза, который придает Каменских нотку роковой страсти.
На видео звезда медленно берет с дивана фотографию и подносит к губам, будто желая ее поцеловать.
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«Vibe - 2 дня до премьеры. Эта песня - это целая история, история любви. В ней каждый услышит и почувствует то, что близко его сердцу», - написала Настя в подписи к кадрам.
Ее поклонники явно заинтригованы таким анонсом.
«АААААА, господи, чем ближе дата, тем тяжелее ждётся ахаха», «Очень ждем», «Это очень красиво», - пишут люди в комментариях.
Ранее мы писали, что Настя опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала ненакрашенной, с высокой гулькой.
Певица сидела в черно-белом платье, которое немного задралось, оголив ее прелестные ножки, и держала на руках белого кучерявого щенка.
Напомним, кокетливая Каменских променяла лысого мужа на кучерявого красавца, Никитюк оценила.
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