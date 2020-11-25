Настя Каменских заинтриговала чувственным видео в преддверии выпуска своей новой песни

Популярная украинская певица готовится к новому релизу уже в ближайшие дни. Как сообщает Politeka.net, по этому поводу она поделилась коротким видео-тизером в своем Инстаграм.

На кадрах можно увидеть Настю сидящей на диване. Певица одета в соблазнительное черное платье с глубоким декольте и полностью открытыми плечами. Ее волосы свободно спадают на грудь аккуратными локонами. Дополняет образ певицы макияж с акцентом на глаза, который придает Каменских нотку роковой страсти.

На видео звезда медленно берет с дивана фотографию и подносит к губам, будто желая ее поцеловать.

«Vibe - 2 дня до премьеры. Эта песня - это целая история, история любви. В ней каждый услышит и почувствует то, что близко его сердцу», - написала Настя в подписи к кадрам.

Ее поклонники явно заинтригованы таким анонсом.

«АААААА, господи, чем ближе дата, тем тяжелее ждётся ахаха», «Очень ждем», «Это очень красиво», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Настя опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала ненакрашенной, с высокой гулькой.

Певица сидела в черно-белом платье, которое немного задралось, оголив ее прелестные ножки, и держала на руках белого кучерявого щенка.

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