Певица Настя Каменских вызвала восторг домашними фото

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала ненакрашенной, с высокой гулькой.

Певица сидела в черно-белом платье, которое немного задралось, оголив ее прелестные ножки, и держала на руках белого кучерявого щенка.

На первом фото Настя сложила губы "уточкой", прижавшись лицом к любимцу, а на втором - чмокнула его в щеку - щенок аж язык высунул от удовольствия и нежности. Сама певица, к слову, также сияла от радости общения с животным.

"Привет там🤍🐶", - подписала снимки звезда.

Одной из первых трогательный пост оценила телеведущая Леся Никитюк, поставив "сердечко". Пользователи кинулись комментировать увиденное и шутить по поводу того, куда Настя дела своего мужа, рэпера Потапа.

"Милые 😘"

"Ути-пути❤️"

"глаза грустные)"

"Який милий пупсік😍😍😍"

"Хочу себе такую..."

"Все мужчины завидуют собачке!"

"Собачка не довольная😂"

"На Потапчика не похож😊"

"Что она с Потапом сделала?😂😂"

Ранее мы сообщали, похудевшую Каменских на опубликованных в Инстаграм кадрах препутали с певицей Анной Седоковой.

Так, Настя показала себя в мини-топике и кепке, с заметно вытянувшимся лицом и немного "сдувшимся" бюстом. Как известно, в последнее время артистка много времени проводит в спортзале, оттачивая свою фигуру до совершенства. Певица активно хвастается результатами в Сети. Правда, некоторые уже стали переживать из-за ее рвения скинуть вес.

«Какая же ты красивая», «Что-то вы очень похудели», «Красотка», «Настя , какая ты худышка стала 👍❤️ Здоровья тебе ❤️», «Красотка Настя», - комментировали пользователи.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.