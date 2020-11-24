Популярная украинская певица Настя Каменских удивила разительными переменами внешности
Как сообщает Politeka.net, об этом пишут в комментариях к новым кадрам красотки в Instagram.
Каменских опубликовала свежее видео, на котором запечатлена в коротком белоснежном топе с глубоким декольте. Можно заметить, что артистка сильно похудела.
Пользователи Сети засыпали комплиментами любимую артистку.
Счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна..."
Доллар задал гривне трепку, НБУ разительно изменил курс валют: чего ждать украинцам
Налоги на недвижимость и авто больно ударят по украинцам, сколько денег придется отдать: "на 25 тысяч гривен…"
Главный синоптик Украины предупредил о жестких морозах: "В Киеве уже..."
«Какая же ты красивая», «Что-то вы очень похудели», «Красотка», «Настя , какая ты худышка стала 👍❤️ Здоровья тебе ❤️», «Красотка Настя», - пишут в комментариях.
В то же время не все смогли сразу узнать Каменских.
«На секунду подумал, что Седокова», - пишут в комментариях.
Певица Анна Седокова
Отметим, уже на протяжении нескольких месяцев Настя Каменских мотивирует своих подписчиков в «Инстаграме» питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Каменских даже проводила тренировки в прямом эфире.
Среди правил, которые помогают артистке держать себя в форме - обязательній завтрак, много воды, отказ от сладостей и режим сна.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.
Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.
Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.