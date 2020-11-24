Популярная украинская певица Настя Каменских удивила разительными переменами внешности

Как сообщает Politeka.net, об этом пишут в комментариях к новым кадрам красотки в Instagram.

Каменских опубликовала свежее видео, на котором запечатлена в коротком белоснежном топе с глубоким декольте. Можно заметить, что артистка сильно похудела.

Пользователи Сети засыпали комплиментами любимую артистку.

«Какая же ты красивая», «Что-то вы очень похудели», «Красотка», «Настя , какая ты худышка стала 👍❤️ Здоровья тебе ❤️», «Красотка Настя», - пишут в комментариях.

В то же время не все смогли сразу узнать Каменских.

«На секунду подумал, что Седокова», - пишут в комментариях.

Певица Анна Седокова

Отметим, уже на протяжении нескольких месяцев Настя Каменских мотивирует своих подписчиков в «Инстаграме» питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Каменских даже проводила тренировки в прямом эфире.

Среди правил, которые помогают артистке держать себя в форме - обязательній завтрак, много воды, отказ от сладостей и режим сна.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.