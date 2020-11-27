Співачка зізналася, що вона в сукні - рідкісне явище

Зірка проєкту "Дом-2", російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала себе у сукні, що, за її словами, буває дуже рідко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бузової у соцмережі.

Так, на опублікованій світлині відома російська співачка і блогерка позує у красивій чорно-білій сукні з воланами. Вона уточнила, що фото було зроблено відразу після виступу на одному з російських телеканалів.

"Ось вона я. Відразу після виступу на телеканалі "Мьюзік Бокс". Рідкісні фото мене в сукні. Як вам образ? Хто дивився?" - запитала Бузова у своїх фоловерів.

На світлині Бузова позує в елегантній позі, тримаючи руку на талії. При цьому у співачки дуже витончена зачіска - тугий високий хвіст. Також вона не забула доповнити образ прикрасами та обрала для цього сережки-кільця. А ось макіяж Бузова обрала доволі стриманий - у нюдових відтінках.

Слід також зазначити, що на руках Бузової чітко видно синці.

Фоловери співачки висловили захоплення її образом та засипали її компліментами. Однак не всі оцінили образ співачки.

"Жахливо... есмак", "Таку сукню не всі можуть дозволити собі носити. Тільки з вашою фігурою. На інших буде виглядати недолуго, на вас - чудово", "Неймовірно круто виступила", "Красуня", "Ти дуже гарна", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня: "Оля це заслужила...".

А ще Politeka писала, що щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик: "вагітна...".