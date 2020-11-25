Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова оголилась на камеру и стала объектом горячих споров

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в бежевых широких брюках, золотистом коротеньком пиджаке, который смело распахнула, показав фигуру в черном микротопе.

Многие комментирующие полагают, что лучше бы Ольга этого не делала: "кубики" пресса выглядят неестественно, а "сморщенная" кожа на животе аж отталкивает.

При этом Бузова довольно улыбалась на камеру, по всему, девушку устраивает ее худощавая фигура.

"На что смотришь ? 😳😳. Сегодня был очень сложный день... и безумно эмоциональное шоу 🤯 Единственное, что сейчас я хочу, так это - домой 🏠, и на ручки 🧸❤️", - подписала она кадр.

Судя по комментарию ее любовника, рэпера, Давида Манукяна - его тоже все устраивает: "Скорее на ручки 🙏🏽❤️ я жду тебя родная 🐒❤️😍".

Тем не менее большинство пользователей испугались, взглянув на Ольгу:

"Фуф мне не нравится такой пресс" - "поддерживаю, смотреть неприятно.. даже странно насколько неприятно" - "такой нарисованный😁" - "а вообще, ей часто фотошопом пресс делают зачем-то)"

"Какая худая стала это просто караул,одни кости😳🙈" - "Олечка очень красивая и талантливая...но очень худая стала..." - "я ничего плохого сказать не хочу, но такую фотку я бы лучше не выставляла на показ,смотрится реально стрёмно и не красиво" - "😀♥️где кости? На животе? У нее на животе кубики видны. Это огонь 👍 Круть неимоверная👍"

"Как у старика 😂😂"

"Кожа на прессе старая, сморщенная" - "Такое впечатление, что рожала уже не один раз"

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…».

А еще Politeka писала, что счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна...".