Любовник Ольги Бузовой намекнул на возможное пополнение в звездной семье

Соответствующее фото появилась в Instagram блогера.

Так, Давид Манукян ранее рассказывал, что не против уже стать отцом. Но Ольга Бузова становиться мамой пока не торопится.

В плотном графике российской звезды Дава нашел свободную минутку и вытащил любимую в кино. Для "свидания" Ольга Бузова надела огромный свободный свитер и подаренную Манукяном шубу, которая была призвана скрывать фигуру артистки.

Но свободные вещи все равно не скрыли округлившийся животик Ольги Бузовой, что породило слухи о возможной беременности российской звезды.

"Беременна что ли?" — подписал Давид Манукян снимок в Instagram Stories, на котором видны изменения во внешности Ольги Бузовой.

Но звездная пара официально о пополнении в семье пока ничего не сообщала.

Ранее мы рассказывали, что любовника Ольги Бузовой вывели на чистую воду.

Откровенное заявление сделал его бывший друг Муххамат Битуев. По его словам, Дава якобы попросту использует популярность Ольги Бузовой для достижения собственных целей.

Блогер не сомневается, что Ольга Бузова в опасности, ведь Давид Манукян якобы скоро покажет, на какие подлые поступки он способен.

"Розовые очки" ранее носила и подруга блогера Карина Кросс, которую он также "кинул".

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