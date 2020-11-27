Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з актором Бредом Піттом, захопила формами в одному боді

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Ці картини випущені обмеженим тиражем всього в 3 примірники, які супроводжуються невеликим сюрпризом. Оскільки її пристрасть-тварини, а моя-діти, ми жертвуємо 100% ціни на обидві справи і підтримуємо тих, хто цього потребує в ці особливі дні! Якщо ви зацікавлені в одній з картин, відправте запропоновану суму на... " - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Потуральскі позує сидячи на ліжку, а поруч біля неї стоять три картини, на яких знаменитість в одному боді. Красуня елегантно обливає себе водою з пляшки.

«Чисте задоволення», «неймовірно крута ідея», «ти бездоганна», «чудово виглядаєш», «божественно і креативно», «дуже мило виглядаєш. А фотки просто бомба», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про неділю.

На фото Ніколь здалася в шовковій блузці з великим декольте і на ґудзиках, а також мереживній білизні.

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