Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала про воскресенье

На фото Николь показалась в шелковой блузке с большим декольте и на пуговицах, а также кружевном белье. Девушка позировала в спальне, демонстрируя только свой пышный бюст на кадре. Но фанаты остались довольными такому ракурсу, ведь модель впечатлила фантастическим бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шелковое воскресенье", - подписала лаконично фото звезда.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков за час и написали множество комплиментов и комментариев:

"Счастливого воскресенья, Нико", "Шикарное фото. Хх", "Мне нравится этот мягкий цвет ... красивый", "Кому ты нравишься ??", "Только платье огонь", "сонное удовольствие", "Что я могу сказать кроме огонь", "Должен быть шелк каждый день, не правда ли", "Люблю эти вершины".

Сообщалось, что 27-летняя модель из Германии Николь Потуральски удивила сеть изящным образом на природе.

Она предстала перед поклонниками в стильном сером костюме из длинного пиджака, мешковатых штанов и топа, который обнажил плоский животик и подчеркнул бюст смелым декольте.

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