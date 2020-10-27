27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, восхитила сеть мегаоткровенным образом

Как передает Politeka.net, модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала аппетитный бюст без лифчика.

Николь с распущенными волосами позировала в светлобежевом слегка помятом длинном жакете, показав крупным планом соблазнительно выглядывающий бюст. Эти нежные линии способны свести с ума любого, кто на них посмотрит.

Примечательно, что лицо модели было "обрезано".

Пользователи за час поставили несколько тысяч лайков, засыпав красотку комплиментами в комментариях:

"Да детка😍"

"Люблю этот наряд😍"

"Сказочно❤️"

"Очень стильно"

"Горячая леди🔥🔥"

"Потрясающая картинка, красота! 👌🏼😉"

"Надеюсь, кто-то все еще носит эти элегантные и сексуальные пиджаки 👌😍"

"❤️ Фотогеничная Нико ❤️❤️"

"Безумно красиво"

Стоит отметить, Николь замужем за хозяином фешенебельного немецкого ресторана Borchardt Роландом Мэри, но, по всей видимости, у них свободные отношения. Ее не раз замечали в компании голливудского красавчика Брэда Питта. Николь не слишком афиширует эту сторону личной жизни. В ее микроблоге Инстаграм преимущественно селфи-фото, в том числе в купальниках от именитых дизайнеров.

Ранее мы сообщали, что Николь взбудоражила фото из спальни. Красотка, без макияжа и прически, сидела на диванчике у кровати, небрежно завернувшись в теплую светлую кофту. При этом Потуральски блеснула завидными формами.

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