Известная модель Николь Потуральски, возлюбленная Брэда Питта, показала себя на необычном портрете

На фото красотка позировала в боди с большим декольте. В руках Николь держала бутылку с водой, обливаясь ею. Звезда закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Кадр получился очень интересным и необычным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Искусство настолько мощно, спасибо за этот портрет", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это огонь", "Ах, эта картинка такая классная! Хотел бы я полюбить это больше, чем один раз", "Искусство делает этот мир лучше, так счастливы", "Сенсационная картинка .... Обожаю", "Идеального недостаточно ..", "Безумно красивая", "дай мне это", "Роналду и Брэду это понравится", "Превосходно, коротко, это замечательный портрет .... хорошего дня", «А теперь вот и все, ты говоришь, что хочешь свободы ...».

Сообщалось, что 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски восхитила сеть мегаоткровенным образом.

Николь с распущенными волосами позировала в светлобежевом слегка помятом длинном жакете, показав крупным планом соблазнительно выглядывающий бюст. Эти нежные линии способны свести с ума любого, кто на них посмотрит.

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