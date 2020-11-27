Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, восхитила формами в одном боди

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Эти картины выпущены ограниченным тиражом всего в 3 экземпляра, которые сопровождаются небольшим сюрпризом. Поскольку ее страсть - животные, а моя - дети, мы жертвуем 100% цены на оба дела и поддерживаем нуждающихся в эти особые дни! Если вы заинтересованы в одной из картин, отправьте предложенную сумму на…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Потуральски позирует сидя на кровати, а рядом возле нее стоят три картины, на которых знаменитость в одном боди. Красотка элегантно обливает себя водой из бутылки.

«Чистое удовольствие», «невероятно крутая идея», «ты безупречная», «великолепно выглядишь», «божественно и креативно», «очень мило выглядишь. А фотки просто бомба», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала про воскресенье.

На фото Николь показалась в шелковой блузке с большим декольте и на пуговицах, а также кружевном белье.

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