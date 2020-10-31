27-летняя модель из Германии Николь Потуральски, которой приписывают бурный роман с актером Бредом Питтом, поразила поклонников нежным видео

На своей странице в Инстаграмм красотка опубликовала кадры, на которых предстала очень естественной и нежной, передает Politeka.net.

Так, на записи ее можно увидеть в черных трусиках и топе, бегущей по лугу с овцами. Затем мы видим Николь на кресле у окна. Она прикрыла глаза под лучами солнца, а камера выхватывает черное бикини на завязочках, поверх которого накинута просторная белая рубашка.

В следующем «эпизоде» Потрульски в топе, завязанном на спине, и широких белых брюках идет по лугу, гладя рукой траву, а на ее шее можно заметить татуировку Moon, что в переводе означает Луна.

На последних кадрах записи она сидит на кромке бассейна в темной полупрозрачной блузе, опустив ноги в воду и плескается.

«Природа – мое место счастья», – подписала кадры нереальная красотка.

Ранее Николь удивила сеть изящным образом на отдыхе. Девушка выбралась на озеро и поделилась кадрами своего досуга в соцсети "Инстаграм". Она предстала перед поклонниками в стильном сером костюме из длинного пиджака, мешковатых штанов и топа, который обнажил плоский животик и подчеркнул бюст смелым декольте. Николь обула черные кроссовки, в них, наверняка, было удобно гулять по песку, а волосы оставила распущенными.

В таком виде модель сфотографировалась на фоне озера и зеленых деревьев. Потуральски широко распахнула пиджак, позволив любоваться своей фигурой, и заложила руки в карманы.

Напомним, молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье.

Как сообщала Politeka, Николь Потуральски в сарафане без нижнего белья впечатлила естественностью: "Красотка!".

Также Politeka писала, что молодая любовница Питта ошеломила видами в прозрачном купальнике: "Брэду и Роналду понравится".