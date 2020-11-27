Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою в міні-сукні

Як повідомляє Politeka, знімки були розміщені в Instagram знаменитості.

Так, на одному зі знімків красуня елегантно «здавила» принади, здивувавши витонченою фігурою. При цьому образ вона доповнила бездоганним поглядом і не менш ідеальною зачіскою.

Крім того, знаменитість поділилася фотографіями, на яких видно її бездоганне обличчя поблизу.

«Ох, це обличчя-воно просто бездоганно, крихітка», «краща дівчинка», «красуня», «о мій бог», «вау, неймовірна», «дивовижне обличчя з ідеальним тілом. Супер», «дуже мило вийшла», «ікона!», «краща на всьому світі», «неймовірно красива», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що ангел Victoria's Secret, бразильська модель Жизель Олівейра вразила неймовірно зухвалим вбранням

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на вулиці. Дівчина була одягнена в коротенькі шортики із зав'язками з боків. Коли Жизель поверталася боком, її округлі стегна трохи оголювалися. Зверху красуня одягла шкіряну сорочку, яку вона розстебнула, оголивши свій плоский засмаглий животик.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра відчинила піджак і показала, що під ним ховає: "як Snoop Dogg".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в сміливому топі покрасувалася перед камерою.

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