Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о своей работе

На фото красотка показалась в кроссовках, шортах, пиджаке и белом корсете. Жизель дополнила образ сумочкой и очками на волосах. Модель показала несколько фото, на которых демонстрировала себя в разных позах и кое-где надевала очки. Оливейра на снимках показала не только впечатляющую длину ног, но и зону декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята, вы видели мои первые ролики?", - подписала фото Жизель.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так очаровательны!", "Такая красивая любовь моя", "Потрясающая милая шикарная женщина", "Совершенство", "я крыла видение, когда ты идешь на небеса", "Вы звоните, как Snoop Dogg", "Икона моды", "Отлично, просто ангел", "Невероятна, красотка влюбляет".

Сообщалось, что модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой, облачившись в цепи и тесный топ.

«Жаль, что я не ношу прямо сейчас 🕺 🏽 2000-е годы вернулись 💅 🏽» - говорится в сообщении.

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