Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой, облачившись в тесный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Она готова», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Оливейра позирует в леопардовом топе, эффектно дополнив его шляпкой и серьгами. Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Красотка», «солнышко, супер», «звездочка», «ты идеальная богиня», «очень мило выглядишь», «крутая», «до чего же ты красивая, супер», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria's Secret, пленила длиной ног в крохотных шортиках

На снимках Оливейра сидела на диванчике в крохотных черных шортиках. Она позировала в разных соблазнительных позах, выставив вперед свои роскошные длинные ноги, которые благодаря ракурсу казались еще длиннее. На одном из фото модель Victoria's Secret задрала ногу, что окончательно добило ее фанатов.

Стоит отметить, что особой пикантности образу добавили белые носочки и черные грубые ботинки на ногах звезды. За час пост модели собрал почти 7,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра в наряде без белья показала, что такое настоящий идеал: «Дикая орхидея».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра засветила тату в неожиданном месте, дерзкие кадры.

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