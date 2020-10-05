До чего же хороша

Ангел Victoria’s Secret, бразильская модель Жизель Оливейра поразила невероятно дерзким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на улице. Девушка была одета в коротенькие шортики с завязками по бокам. Когда Жизель поворачивалась боком, ее округлые бедра немного оголялись. Сверху красотка надела кожаную рубашку, которую она расстегнула, обнажив свой плоский загорелый животик.

Образ Оливейра дополнила брендовой сумкой и сапожками. Выглядела модель очень соблазнительно. Судя по всему, именно так она соблазняет мужчин.

Всего за 40 минут пост Оливейры собрал 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«О боже», «Отличная работа господина фотографа. Отличные фото», «Я люблю твои шорты», «Оглушающая», «Мне нравится этот стиль», «Космос», «Красивая и чудесная моя любовь», «Богиня!», «Мой бог», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что звезда Victoria’s Secret посветила пышной грудью на радость фанатов. Девушка позировала в шляпке и белом топе. Она наклонилась таким образом, чтобы ее сочные «персики» смотрели в камеру. Топик аппетитно сдавил ее главную гордость. Стоит отметить, что Оливейре идут все образы, поэтому она смело экспериментирует с одеждой.

Напомним, что Жизель Оливейра распахнула пиджак и показала, что под ним прячет: "Как Snoop Dogg".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра прогулялась по улице в перьях и тесном топе: «Королева эпатажа».