Известная модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria’s Secret, прогулялась по улице в весьма оригинальном виде

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков со своей прогулки по Нью-Йорку. Жизель была одета в черные штаны, короткий черный топ и необычный разноцветный пиджак с перьями. Пиджак выглядел так, как будто его только что сняли с принца из сказки. Но, похоже, красотку это не заботило.

«Быстрая остановка в Нью-Йорке», - подписала снимок звезда.

За полчаса ее пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях девушке оставили много приятных слов.

«Королева эпатажа», «Хорошие флюиды», «Милая», «Потрясающая милая шикарная женщина», «Выглядит хорошо», «Всегда так стильно», «Икона моды», «Боже мой, это сумка YSL?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила видом в белом платье-рубашке и светлом пиджаке. Модель собрала волосы в узел, в результате чего стала похожа на офисного работника. Несмотря на строгий стиль, Оливейра все же смогла сверкнут своими стройными ножками.

Кроме этого, недавно звезда сверкнула фигуркой в тесном топе.

Напомним, что Жизель Оливейра произвела фурор, облачившись в цепи и тесный топ: «Фантастика!».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в миниатюрном топе посветила своими "булочками" на кухне: "Произведение искусства".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра распахнула пиджак и показала, что под ним прячет: "Как Snoop Dogg".