Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова захопила шанувальників, засвітивши бездоганні ноги в міні-сукні
Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася в Instagram.
"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.
На фотографії Міша Романова позує в ультра-короткій сукні з сіткою, демонструючи бездоганні ноги. Очі при цьому красуня прикрила, ніжно торкаючись обличчя рукою. Образ співачка вирішила доповнити бездоганною зачіскою.
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«Ще рано, пані Романова», «занадто круто», «шикарна дівчина», «ох, хороша», «як же це красиво», «чудова – як вогонь», «найкрутіша. Я нікого красивіше сьогодні не зустрічав-найкраща», - пишуть її шанувальники.
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На фото Міша показалася в чорно-білому піджаку з декольте і без білизни. Штанів на зірці не виявилося, зате були босоніжки на великому каблуці. Романова зібрала волосся назад, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Фото вийшло досить ефектним і цікавим.
"Вже прилетіла додому з Єгипту і досі під великим враженням", - написала зірка під фотографією.
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