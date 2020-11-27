Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова захопила шанувальників, засвітивши бездоганні ноги в міні-сукні

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася в Instagram.

"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії Міша Романова позує в ультра-короткій сукні з сіткою, демонструючи бездоганні ноги. Очі при цьому красуня прикрила, ніжно торкаючись обличчя рукою. Образ співачка вирішила доповнити бездоганною зачіскою.

«Ще рано, пані Романова», «занадто круто», «шикарна дівчина», «ох, хороша», «як же це красиво», «чудова – як вогонь», «найкрутіша. Я нікого красивіше сьогодні не зустрічав-найкраща», - пишуть її шанувальники.

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На фото Міша показалася в чорно-білому піджаку з декольте і без білизни. Штанів на зірці не виявилося, зате були босоніжки на великому каблуці. Романова зібрала волосся назад, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Фото вийшло досить ефектним і цікавим.

"Вже прилетіла додому з Єгипту і досі під великим враженням", - написала зірка під фотографією.

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