Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова восхитила поклонников, засветив безупречные ноги в мини-платье
Как сообщает Politeka, снимком знаменитость поделилась в Instagram.
«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.
На фотографии Миша Романова позирует в ультра-коротком платье с сеткой, демонстрируя безупречные ноги. Глаза при этом красотка прикрыла, нежно торкаясь лица рукой. Образ певица решила дополнить безупречной прической.
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«Еще рано, госпожа Романова», «слишком круто», «шикарная девушка», «ох, хороша», «как же это красиво», «великолепна – как огонь», «самая крутая. Я никого красивее сегодня не встречал - лучшая», - пишут ее поклонники.
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На фото Миша показалась в черно-белом пиджаке с декольте и без белья. Штанов на звезде не оказалось, зато были босоножки на большом каблуке. Романова собрала волосы назад, а сама стояла на фоне панорамного окна. Фото вышло довольно эффектным и интересным.
"Уже прилетела домой с Египта и до сих пор под большим впечатлением", - написала звезда под фотографией.
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