Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова восхитила поклонников, засветив безупречные ноги в мини-платье

Как сообщает Politeka, снимком знаменитость поделилась в Instagram.

«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.

На фотографии Миша Романова позирует в ультра-коротком платье с сеткой, демонстрируя безупречные ноги. Глаза при этом красотка прикрыла, нежно торкаясь лица рукой. Образ певица решила дополнить безупречной прической.

«Еще рано, госпожа Романова», «слишком круто», «шикарная девушка», «ох, хороша», «как же это красиво», «великолепна – как огонь», «самая крутая. Я никого красивее сегодня не встречал - лучшая», - пишут ее поклонники.

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На фото Миша показалась в черно-белом пиджаке с декольте и без белья. Штанов на звезде не оказалось, зато были босоножки на большом каблуке. Романова собрала волосы назад, а сама стояла на фоне панорамного окна. Фото вышло довольно эффектным и интересным.

"Уже прилетела домой с Египта и до сих пор под большим впечатлением", - написала звезда под фотографией.

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