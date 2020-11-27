Чиновники з Національного банку розробили нові вимоги до найбільш затребуваних договірів - кредитами, депозитами та рахунками громадян

Як розповідає Politeka, про це повідомляє прес-служба національного регулятора у Facebook.

"Ми не любимо читати договори, особливо, якщо для цього потрібно дістати лупу. Та й умови часом викладаються так, що хочеться мати поруч друга-фінансиста», - йдеться в повідомленні.

Так, серед вимог-простий і однозначний опис продукту: він буде універсальним для всіх банків, що допоможе уникнути того, щоб в першому абзаці договору були розписані привабливі умови, а в кінці – менш. Крім того, Договір повинен буде включати всі істотні характеристики товару або послуги.

Крім цього, до самого оформлення також висунуті вимоги: шрифт повинен буде бути не менше 11 кегля, з міжрядковим інтервалом не менше одинарного. Всі суми будуть виділятися напівжирним курсивом, а Електронна версія договору повинна буде адаптована до всіх екранів гаджетів.

Крім того, в самому тексті договору буде заборонено використовувати недобросовісні умови. Наприклад, щоб в документі було прописано обмеження до подачі скарги, або вимога плати за ще не надані послуги.

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