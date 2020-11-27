Чиновники из Национального банка разработали новые требования к наиболее востребованным договорам – кредитам, депозитам и счетам граждан

Как рассказывает Politeka, об этом сообщает пресс-служба национального регулятора в Facebook.

«Мы не любим читать договоры, особенно, если для этого нужно достать лупу. Да и условия порой излагаются так, что хочется иметь рядом друга-финансиста», - говорится в сообщении.

Так, среди требований – простое и однозначное описание продукта: оно будет универсальным для всех банков, что поможет избежать того, чтобы в первом абзаце договора были расписаны привлекательные условия, а в конце – менее. Кроме того, договор должен будет включать все существенные характеристики товара или услуги.

Помимо этого, к самому оформлению также выдвинуты требования: шрифт должен будет быть не менее 11 кегля, с межстрочным интервалом не менее одинарного. Все суммы будут выделяться полужирным курсивом, а электронная версия договора должна будет адаптирована ко всем экранам гаджетов.

Кроме того, в самом тексте договора будет запрещено использовать недобросовестные условия. К примеру, чтобы в документе было прописано ограничение к подаче жалобы, или требование платы за еще не предоставленные услуги.

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