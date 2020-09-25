Кто в зоне риска

Один из популярных в Украине банков официально признан неплатежеспособным и лишен лицензии

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Так, государственный регулятор отозвал лицению банка "Аркада".

Соответствующее решение, как говорится на официальном портале Нацбанка, было утверждено вчера, 24 сентября.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада", – подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Отметим, что банк "Аркада" был признан неплатежеспособным еще 20 августа 2020 года после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива. Также регулятор ввел специальный режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора.

Не исключено, что деньги украинцев могут возместить через Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Ранее мы уже рассказывали о ликвидации другого известного банка в Украине.

Так, в августе 2020 года была завершена процедура ликвидации банка "Авант". 96% вкладов клиентам организации полностью компенсировали, общая сумма достигла 550 миллионов гривен. Долги, которые не удалось вернуть из-за нехватки имущества банка, признали погашенными.

Сам "Авант-банк" называли проблемным еще в 2015 году. Уже в следующем году Нацбанк признал его неплатежеспособным, а затем инициировал его ликвидацию.

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