НБУ продолжает поэтапно выводить из обращения старые банкноты и монеты

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-служба регулятора.

Отмечается, что уже 1 октября стартует новый этап обновления банкнот и монет, из-за чего монеты 25 копеек и купюры, выпущенные до 2003 года, перестают быть платежным средством.

“Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенных в оборот до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года”, – предупредили украинцев в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке отметили, что эти старые купюры почти не используются как платежное средство, а украинцы их держат в собственных коллекциях.

Не стоит забывать, что из обращения также выводят купюры 1 и 2 грн и желтые монеты номиналом 1 грн. образца 1996 г. Они будут оставаться платежным средством, и никаких ограничений в их использовании не будет.

В пресс-службе добавили, что из-за прекращения функционирования монет номиналом 25 коп. и купюр, которые были выпущены до 2003 года, при осуществлении платежей, ими нельзя будет рассчитываться с 1 октября. Поэтому все магазины и рестораны должны немедленно прекратить их принимать у граждан.

Все старые монеты и купюры, выпущенные до 2003 года, можно будет обменять на новые в отделениях любого банка до 30 сентября 2021 года.

После 2021 года и в течение до 2023 года украинцы смогут обменять старые деньги в Ощадбанке, Приватбанке, Пумбе или Райффайзен Банк Аваль.

Напомним о полный отказ от наличных, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.

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