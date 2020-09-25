К украинцам обратились с важным предупреждением относительно банковских вкладов

Об этом заявил экономист Тарас Козак в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Так, эксперт несмотря на прогнозируемый рост курса доллара не советует украинцам делать вклады исключительно в иностранной валюте.

"Я как финансист не рекомендовал бы вкладывать все свои средства в доллары или в евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в том числе и в евро. Часть своих сбережений нужно держать в гривне", – заявил эксперт.

При этом экономист отметил, что, учитывая прогнозируемую правительством и Нацбанком инфляцию 2021 года – до 8% и до 6% соответственно, – при доходности облигаций внутреннего государственного займа на уровне 10-11% вложение в них "покрывает все худшие прогнозы по инфляции".

Также Козак добавил, что особо ориентироваться на заложенный в бюджете на 2021 год курс 29,1 гривен за доллар не стоит. По его словам, это формальный показатель, а реальный зависит от множества факторов и более менее точно спрогнозировать его крайне сложно.

Отметим, на днях стало известно, что общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей, ФОП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в августе увеличилась на 1,1 млрд грн – с 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 318,7 млрд грн (57,5%), а вклады в иностранной валюте – 235,8 млрд грн (42,5%).

В случае банкротства того или иного банка при осуществлении Фондом выплат по вкладам в иностранной валюте они переводятся в национальную валюту по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры выведения этого банка с рынка.

Так, вкладчикам неплатежеспособных банков Украины в течение августа 2020 года было выплачено 26,6 млн грн.

Напомним, ранее был проведен опрос в результате которого сформировался ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские финучреждения:

неправомерные действия по взысканию задолженности – 31%;

отказ от реструктуризации долга – 11%;

звонки тем лицам, которые не брали кредит, с требованием погасить задолженность – 7%

Напомним, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег.

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.