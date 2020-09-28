Банковские договоры станут четкими и понятными для украинцев

Подобное заявление с разъяснениями опубликовано на странице Нацбанка в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Отмечается, что НБУ планирует до конца этого года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг. Речь идет об открытии и обслуживании счета в банке, потребительского кредита и банковского вклада.

В НБУ обратили внимание на одну из самых важных проблем отношений банка и клиента. Недоразумения часто возникают из-за того, что в договоре либо не указаны условия услуги в полной мере, либо таким шрифтом, который невозможно прочесть. Регулаятор решил изменить ситуацию.

"Если вы подписываете договор с банком, (даже если это договор присоединения), там должно быть полное описание услуги по предоставлению потребительского кредита или открытие депозита. Должны быть четко указаны стоимость и расходы услуги. Должны быть прописаны санкции и штрафы или иная ответственность в случае ненадлежащего исполнения условий договора. Должны быть сроки и порядок получения дохода по услуге и прочее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ обнародовал проект дополнительных требований к договорам в середине августа 2020 года и уже провел их первое обсуждение с рынком. Сейчас НБУ рассматривает замечания.

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По словам руководителя Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александра Карпова, на сегодня в Украине мошенникам грозит лишь штраф, а НБУ предлагает наказывать лишением свободы сроком один год. В это вже время уже сейчас за аналогичные правонарушение в Евросоюзе нарушителям дают до 25 лет, а в США - вплоть до пожизненного заключения.

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