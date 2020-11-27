Українська виконавиця Надя Дорофєєва вразила шанувальників рухом, примірявши чорне міні
Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
Так, співачка позує в чорному вбранні, елегантно задерши ногу. Доповнювати образ знаменитість бездоганною зачіскою у вигляді двох хвостиків, а також макіяжем. Серед лакнули фотографію виявилася і прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова.
«Можна осліпнути», «мені так подобається ця зачіска», «вау», «королева», «просто нереальна», «ААА, костюм бомба», «ох, це пожежа», «на стилі», «нереальна Чіка», «Дорофєєва горить», - пишуть шанувальники зірки.
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До цього ми писали, що Надя Дорофєєва звела шанувальників з розуму відвертим чином для свого нового кліпу, а також похвалилася його успіхами в соціальних мережах
Найзухвалішим з них став наряд з великої блакитної сітки, яка покриває все тіло співачки. При цьому, судячи з кадрів, під нею співачка залишилася абсолютно голою. У такому неабиякому вбранні і з яскраво-червоною помадою Дорофєєва виглядає вкрай зухвало.
Нагадавши, Дорофєєва в прозорому вбранні встала на карачки, Дантес не стримав емоцій: "Це її особистий наркотик".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без ліфчика пустилася в танок на очах у Брежнєвої й Потапа.
Також Politeka писала, що блондинка Надя Дорофєєва з "Время и Стекло" показала, на що здатна без позитиву: "Як біляшик на Вокзальній".