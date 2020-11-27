Українська виконавиця Надя Дорофєєва вразила шанувальників рухом, примірявши чорне міні

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

Так, співачка позує в чорному вбранні, елегантно задерши ногу. Доповнювати образ знаменитість бездоганною зачіскою у вигляді двох хвостиків, а також макіяжем. Серед лакнули фотографію виявилася і прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова.

«Можна осліпнути», «мені так подобається ця зачіска», «вау», «королева», «просто нереальна», «ААА, костюм бомба», «ох, це пожежа», «на стилі», «нереальна Чіка», «Дорофєєва горить», - пишуть шанувальники зірки.

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Найзухвалішим з них став наряд з великої блакитної сітки, яка покриває все тіло співачки. При цьому, судячи з кадрів, під нею співачка залишилася абсолютно голою. У такому неабиякому вбранні і з яскраво-червоною помадою Дорофєєва виглядає вкрай зухвало.

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