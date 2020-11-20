Украинская певица Надежда Дорофеева поразила первым сольным треком после ухода из группы "Время и Стекло"

Как передает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм" фрагмент клипа на песню "Горит". Для съемок красотка сильно преобразилась и показала два образа, непохожих друг на друга (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Вначале ролика уже блондинка Надя Дорофеева предстала в необычном белом костюме, который состоит из боди и штанин, больше напоминающих чулки. Такой наряд обнажил изумительные бедра певицы и сделал акцент на ее ягодицах. Фигуру девушки подчеркнули ремни на талии и в зоне бикини, а еще одной изюминкой стали коричневые щитки на одной ноге. Видно, что Надежда прекрасно справляется без Позитива.

В другой сцене Дорофеева выступила на мосту в Киеве и станцевала на фоне бигборда со своей фамилией. Тут она выбрала образ в более привычном для себя стиле: белый мешковатый костюм с обнаженным животом - в этом случае фигуру девушки тоже подчеркнул контрастно-черный ремень. Темные волосы исполнительница собрала в два пышных хвоста, в которых можно заметить белые локоны.

"Я не могу в это поверить! 💔🔥", - поделилась она эмоциями в описании к видео.

Поклонников впечатлило перевоплощение Нади, многие из них выразили свое восхищение в комментариях:

"Шикарно😍"; "Надя, клип огонь 😍🔥🔥🔥"; "Круто👍💥 Но мне напомнило песню Гросу Вова😜"; "Ожидалось что то большее!🙃"; "Боже, ты такая красивая😍🔥"; "красивая, но песня не очень..."; "Ну как беляшик на Вокзальной: горячая, сочная и опасная!!!🔥🔥🔥👸👸🖤🖤"; "Это лучшее событие 2020!! Огонь, Надюшааа🔥"; "Господи! А что за красотка?"; "Надя, с рождением! Сияй, гори, мы с тобой! ❤️"; "Какая же ты богиня"; "Боже, кайф 😍"; "Как можно быть такой красивой и ещё петь красиво??? Она инопланетянка"; "Это успех!!!!!!!Потрясающее начало соло!!!!!!!".

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