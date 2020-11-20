Надежда Дорофеева устроила бурную вечеринку со звездными друзьями после ухода из "Время и Стекло"

Как сообщает Politeka.net, певица ярко отметила выход своей первой сольной песни под названием "Gorit". Она выложила видео с кадрами гулянки на своей странице в "Инстаграм".

Надя Дорофеева нарядилась в обтягивающий топ с зелеными драконами, который оставил открытыми ее плечи, а также кожаные штаны-клеш с застежками молниями на лодыжках. Можно заметить, что девушка не надела бюстгальтер, а волосы собрала в два хвостика.

Поздравить исполнительницу приехали знаменитые коллеги, такие как рэпер Потап, Вера Брежнева, Дима Монатик, блогер Ян Гордиенко. Гости пили шампанское и веселились, то и дело целуя виновницу торжества. На празднике был и муж певицы - Владимир Дантес.

"Что за день 💔! моя душа gorit 🔥

Безумно счастлива разделить с вами этот момент – запуск моего сольного проекта DOROFEEVA. Первый шаг, к которому меня вел долгий путь. Спасибо за вчерашнюю вечеринку любимые друзья", - отметила Надежда в описании. - "С такой поддержкой, какую я от вас чувствую, стартовать не страшно!".

Пользователи социальной сети тоже поддержали молодую артистку в комментариях:

"Боже какой отвал башки!"; "Было круто!!!"; "Мы стали свидетелями новой истории💔 Насколько же это Красиво, стильно, огненно 🔥 Надя, мы так тобой Гордимся 💔 Всегда с тобой!! Вперёд покорять мир!!!"; "Было очень горячо"; "Огненное начало сольной карьеры🔥"; "Наша девочка повзрослела😍🔥💔♥."; "Гори долго, Надя❤️ Гори, но не сгорай))"; "Песня огонь, аж мурашки по коже❤️🤤".

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