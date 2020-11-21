Украинский певец Владимир Дантес похвастался красавицей-женой Надей Дорофеевой, а также рассказал о «личном наркотике» возлюбленной

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовал у себя в Instagram.

«Невозможно описать те эмоции, которые испытывает Надя Дорофеева сегодня. Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми!!! Это её личный наркотик», - говорится в сообщении.

Кроме того, Дантес поздравил свою звездную супругу с началом сольной карьеры.

«Со стартом ТВОЕЙ карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой!» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что звезда показала Дорофееву в прозрачном наряде в момент, когда она соблазнительно стояла на четвереньках.

Как сообщалось до этого, Надежда Дорофеева устроила бурную вечеринку со звездными друзьями после ухода из "Время и Стекло"

певица ярко отметила выход своей первой сольной песни под названием "Gorit".

Надя Дорофеева нарядилась в обтягивающий топ с зелеными драконами, который оставил открытыми ее плечи, а также кожаные штаны-клеш с застежками молниями на лодыжках. Можно заметить, что девушка не надела бюстгальтер, а волосы собрала в два хвостика.

Напомним, дерзкая Дорофеева в сплошной коже покорила образом плохой девочки: «Повезло Дантесу»

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