Надя Дорофеева свела поклонников с ума откровенным образом для своего нового клипа, а также похвасталась его успехами в социальных сетях

На этой неделе популярная певица, которая ранее выступала в дуэте «Время и стекло», дебютировала сольно с песней «gorit». Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Дорофеева рассказала об успехах своего трека.

«“gorit” уже первом месте в трендах!!! Благодарю вас, ребята, я счастлива, вы крутые», - написала звезда.

Она также выложила отрывок из своего клипа, в котором можно увидеть некоторые из ее необычных образов.

Самым дерзким из них стал наряд из крупной голубой сетки, которая покрывает все тело певицы. При этом, судя по кадрам, под ней певица осталась совершенно голой. В таком незаурядном наряде и с ярко-красной помадой Дорофеева выглядит крайне вызывающе.

Клип певицы впечатлил не только ее фанатов, но и других знаменитостей. Так, российским шоумен Тимур Родригез не удержался и написал под видео: «Пожарище!».

Поклонники Нади также активно комментируют кадры. Стоит отметить, что мнения насчет песни разделились.

«Жду новый хит с Дантесом) интересно послушать будет)», «Я думала будет что-то поинтереснее , песня никакая. Что тут лайкать?», «Я слушаю песню 24 часа в день», «Реально не реальная!», «Бузова же уже есть, зачем нам вторая копия?», «Стала очередной однодневкой(( ВремяиСтекло выделялось среди массы. Теперь ничего особенного», «Надь, ты большая молодец, гордимся», «Эта песня – бомба», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций: «Это ее личный наркотик».

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