Популярна співачка Ані Лорак розповіла про часту зміну своїх образів

Не так давно співачка випустила кліп, який серйозно розкритикували в мережі за однотипність образів, спробу зняти щось нове, але з використанням чужих образів, а також піддали жорстким коментарям з приводу перуки співачки, в якому вона виступала. Довгі і рівні локони замість коротких і кучерявих здивували мережу.

З цього приводу зірка навіть вирішила поділитися особистими фото, зробленими під час підготовки до роботи над самим кліпом. Кароліна на представлених кадрах позувала з ТОЦ ж зачіскою і заговорила про зміни іміджу:

"Люблю приміряти різні образи. Макіяж, зачіска, одяг перетворюють і відкривають цікаві грані. Так що ж краще: стійкий образ, або змінюватися з часом і відчуттями? #страдаемилюбим», - написала Лорак.

Ось що відповідають в мережі, багато зірок також поставили "мені подобається" , в тому числі і Сергій Лазарєв:

"Змінюватися, відчувати внутрішню дитину 😇 Кароліна❤️; якщо ви бачите образи значить ви-БогИня, бо образність-мова богів!❤ ; Люблю різноманітність💥; безумовно варто змінюватися! 🔥 ; Як на мене, одноманітність набридає і собі, і оточуючим; ваші шанувальники будемо раді бачити справжню Ані Лорак, що не наслідує ні на кого! Діва!; Як Вам йде з довгим волоссям😍 лялечка😍; неймовірно красива😍❤️; Чудова😍😍😍; З довгим волоссям набагато краще🔥❤️; 😍як гаряча рапунцель😍❤️».

Кілька тижнів тому співачка заявила, що вона дуже поправилася і готова голодувати хоч цілий день, щоб виправити ситуацію. Так як більшу частину артистка сидить вдома, вона розповіла, що пристрастилася до вечірніх походів до холодильника і почала частіше їсти всякі солодощі і трохи шкідливих продуктів. Проте, судячи з нових сторі, зірка швидко взяла себе в руки і змінила режим.

А тепер, пару годин тому Кароліна опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, в яких станцювала перед камерою і посвітила плоским животом і схудлою фігурою, що могло вразити шанувальників. На останньому концерті співачку висміяли за» відгодовані боки", а сьогодні вона вже в повній формі і виглядає помітно постройневшей.

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