Популярная певица Ани Лорак разбередила воображение поклонников сочными формами в купальниках

Как пишет Politeka.net, горячие фото появились на фанатской странице звезды в "Инстаграм". Ани Лорак обладает хорошей фигурой и не стесняется показать ее на камеру. Так на одном из снимков артистка запечалена в бассейне одного из отелей темном боди, который едва прикрыл ее бюст.

Певица приняла соблазнительную позу, слегка согнув ноги, и запустила пальцы в мокрые волосы. Курортный образ Лорак дополнили солнцезащитные очки.

На другом фото она предстала на берегу небольшой речки в черно-белом купальнике с разными бретельками, минималистичный фасон обнажил рельефный животик и подчеркнул выступающую грудь. Ани Лорак скрестила ноги и оперлась руками в свои упругие бедра, поразив худобой. В таком же образе певица повернулась к камере спиной и cверкнула ягодицами.

Пользователи соцсети в комментариях пришли в восторг от внешнего вида артистки:

"Аж дыхание перехватило😍"; "Роскошная"; "Вот это фигурка!!!"; "Вау, какая фигура, какая попа"; "Офигенная фигура - это тяжёлый труд"; "Каролина, вы огонь, конечно🔥🔥 я влюбился в вас с первой песни)))".

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».