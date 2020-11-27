Популярная певица Ани Лорак рассказала о частой смене своих образов

Не так давно певица выпустила клип, который серьезно раскритиковали в сети за однотипность образов, попытку снять что-то новое, но с использованием чужих образов, а также подвергли жестким комментариям по поводу парика певицы, в котором она выступала. Длинные и ровные локоны вместо коротких и кудрявых удивили сеть.

По этому поводу звезда даже решила поделиться личными фото, сделанными во время подготовки к работе над самым клипом. Каролина на представленных кадрах позировала с тоц же прической и заговорила о переменах имиджа:

«Люблю примерять разные образы. Макияж, причёска, одежда преображают и открывают интересные грани. Так что же лучше: устойчивый образ, или меняться со временем и ощущениями? #страдаемилюбим», - написала Лорак.

Вот что отвечают в сети, многие звезды также поставили "мне нравится", в том числе и Сергей Лазарев:

«Меняться, чувствовать Внутреннего ребёнка 😇 Каролина❤️; Если Вы видите образы значит Вы - БогИня,ибо образность -язык Богов!❤; Люблю разнообразие💥; Определенно стоит меняться! 🔥; Как по мне, однообразие надоедает и себе, и окружающим; Ваши поклонники будем рады видеть настоящую Ани Лорак, не подражающую ни на кого! Дива!; Как Вам идёт с длинными волосами😍 куколка😍; невероятно красивая😍❤️; Великолепная😍😍😍; С длинными волосами гораздо лучше🔥❤️; 😍как горячая рапунцель😍❤️».

Несколько недель назад певица заявила, что она очень поправилась и готова голодать хоть целый день, чтобы исправить ситуацию. Так как большую часть артистка сидит дома, она рассказала, что пристрастилась к вечерним походам к холодильнику и начала чаще есть всякие сладости и немного вредных продуктов. Тем не менее, судя по новым стори, звезда быстро взяла себя в руки и сменила режим.

А теперь, пару часов назад Каролина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram, в которых станцевала перед камерой и посветила плоским животом и похудевшей фигурой, что могло впечатлить поклонников. На последнем концерте певицу высмеяли за «откормленные бока», а сегодня она уже в полной форме и выглядит заметно постройневшей.

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