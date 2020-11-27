Популярна українська співачка Гайтан подражнила фанатів, зігнувшись на камеру у вечірній сукні з декольте

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Чому був не вірити в казки, і не ходити по дому у вечірній сукні від Андре Тан? Легко", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Гайтана позує у вечірній сукні, ефектно зігнувшись перед кадром. Образ красуня доповнила практично невидимим макіяжем і бездоганною зачіскою.

"Чарівна", - пишуть її шанувальники.

Всього за кілька хвилин пост Гайтани лайкнули кілька десятків людей, хоча коментувати пост кумира вони не поспішали. Серед них опинилася й українська виконавиця Ані Лорак.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Гайтана показала себе і процитувала пісню.

На фото Гайтана позує в білій сукні з великим чорним ременем на талії. У красуні не було взуття, зате вона задерла наряд, щоб виставити шикарну ніжку. Бретельки зірка теж вирішила опустити, показуючи відкриті плечі. Як можна помітити, співачка не одягала білизну для фото, яке зробила на тлі чагарників.

"На стежках зламаних надій. Я шукаю квіти таємних бажань. В моєму серці стужа. На душі зима. Самотня Бос далі йде одна", - написала Гайтана під фото.

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