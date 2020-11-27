Популярная украинская певица Гайтана подразнила фанатов, изогнувшись на камеру в вечернем платье с декольте

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Почему был не верить в сказки, и не ходить по дому в вечернем платье от Андре Тан? Легко», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Гайтана позирует в вечернем платье, эффектно изогнувшись перед кадром. Образ красотка дополнила практически невидимым макияжем и безупречной прической.

«Обворожительная», - пишут ее поклонники.

Всего за несколько минут пост Гайтаны лайкнули несколько десятков человек, хотя комментировать пост кумира они не спешили. Среди них оказалась и украинская певица Ани Лорак.

Как сообщалось до этого, украинская певица Гайтана показала себя и процитировала песню.

На фото Гайтана позирует в белом платье с большим черным ремнем на талии. У красотки не было обуви, зато она задрала наряд, чтобы выставить шикарную ножку. Бретельки звезда тоже решила опустить, показывая открытые плечи. Как можно заметить, певица не надевала белье для фото, которое сделала на фоне кустарников.

"На тропинках сломаных надежд. Я ищу цветы тайных желаний. В моем сердце стужа. На душе зима. Одинокая босс далее идет одна", - написала Гайтана под фото.

Напомним, Гайтана без стыда показала самый сок в полупрозрачном платье

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