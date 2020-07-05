Известная украинская певица Гайтана показа смелый образ и пожаловалась на жару

На фото Гайтана позировала в черном полупрозрачном платье и босоножках. У красавицы было огромное декольте, которое даже при наличии лифчика не скрыло прекрасный вид. Певица сидела на бордюре и демонстрировала себя не стесняясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не жалуйтесь на жару", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Блин, сколько же у меня мотивов мелодий под твои песни есть!, жаль что только в голове)", "В жару в черном и не жаловаться", "только на холодном не сиди", "Правильно", "Куколка".

Ранее мы писали, что известная украинская певица Гайтана показала необычный летний образ.

На фото Гайтана была в штанах, топе и рубашке черного цвета, а образ дополнила блестящими туфлями. Красотка сидела на стуле, а рубаху расстегнула, демонстрируя идеальный пресс. Девушка смотрела в камеру и не стеснялась показывать свое тело на камеру, а позировала на фоне домашних цветов.

Сообщалось, что украинская певица Гайтана показалась перед фанатами после кардинального изменения имиджа.

«Потому что между нами Дивне кохання», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует после кардинальной смены имиджа: звезда сменила прическу и примерила непривычное для себя платье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Гайтана эффектно нагнулась и посветила грудью в расстегнутой рубашке

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