Известная украинская певица Гайтана показала себя и процитировала песню

На фото Гайтана позирует в белом платье с большим черным ремнем на талии. У красотки не было обуви, зато она задрала наряд, чтобы выставить шикарную ножку. Бретельки звезда тоже решила опустить, показывая открытые плечи. Как можно заметить, певица не надевала белье для фото, которое сделала на фоне кустарников. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На тропинках сломаных надежд. Я ищу цветы тайных желаний. В моем сердце стужа. На душе зима. Одинокая босс далее идет одна", - написала Гайтана под фото.

Фанаты поставили почти 250 лайков и написали комментарии:

"Вау", "Класс", "Люблю".

Мы писали, что украинская исполнительница Гайтана решила порадовать поклонников и сверкнула безупречным телом в платье с вырезом.

«Ловите от меня секрет любви «на всю жизнь». Когда мужчина уважает и заботится о своей женщине, а его отношение к ней каждую минуту как к самой дорогой жемчужины, в семье будет безумное счастье и любовь на всю жизнь», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана показала фигуру и показала, как поддерживает фигуру в тонусе.

На кадрах Гайтана позирует в розовом комбинезоне и платке на голове. Певица стояла на террасе, а на талии у нее был обруч, которым она крутила, пока снималось видео.

Напомним, Гайтана без стыда показала самый сок в полупрозрачном платье

А еще Politeka писала, что Гайтана подчеркнула грудь необычным топом и напомнила о себе дерзким фото

Также Politteka сообщала, что Гайтана эффектно нагнулась и посветила грудью в расстегнутой рубашке



