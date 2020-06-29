Известная украинская певица Гайтана показала необычный летний образ

На фото Гайтана была в штанах, топе и рубашке черного цвета, а образ дополнила блестящими туфлями. Красотка сидела на стуле, а рубаху расстегнула, демонстрируя идеальный пресс. Девушка смотрела в камеру и не стеснялась показывать свое тело на камеру, а позировала на фоне домашних цветов. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто она? Кто она? Назови имя. Возможно это я", - написала Гайтана.

Фанаты поставили почти 200 лайков и не успели еще порадовать комплиментами певицу, но так и хочется сказать: "глаз не оторвать".

Ранее мы сообщали, что 41-летняя украинская певица Гайтана обескуражила чувственным образом .

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в белой рубашке. Звезда уселась на краешек дивана, расставив ноги и призывно глядя в камеру.

Более того, Гайтана расстегнула верхние пуговки и томно наклонилась вперед, блеснув соблазнительными линиями и округлостями.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала свежий весенний образ и рассказала о важном человеке.

На фото Гайтана позирует в зеленом платье и босоножках. Волосы у певицы в этот раз были распущены, звезда улыбалась на камеру и смотрела прямо в объектив.

"У вас есть хоть один человек, который знает вас настолько хорошо, чтобы сквозь маски соц.сетей чувствовал о чём вы молчите? Если да, вы счастливчик", - написала Гайтана.

Напомним, роскошная Гайтана посветила бездонным декольте в компании мужчин

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