41-летняя украинская певица Гайтана обескуражила чувственным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в белой рубашке. Звезда уселась на краешек дивана, расставив ноги и призывно глядя в камеру.

Более того, Гайтана расстегнула верхние пуговки и томно наклонилась вперед, блеснув соблазнительными линиями и округлостями.

Певица также "забыла" надеть штаны - остается загадкой, что же она там скрывает, прикрывшись полами рубашки.

"Обожаю лето, но сегодня было жарко🔥 Прячетесь ли вы от солнца или, наоборот, наслаждаетесь каждым лучиком? 😎 # гайтана", - подписала это страстное фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать пост:

"Прячемся ❤️ жарко 😘"

"Сегодня поехал на речку и 40 минут не выходил из воды 😀😀😀✌"

"Дуже гарне фото☀️🤗💛"



"Гарний нiс😎"

"Лучше всего в жарком тенёчке!🙌🏻😂"

"Україна це країна температурних контрастів😅 нас можна вже в космос запускати😂 "

"Очень красивая )) нравится такой расслабленный, минималистичный стиль."

"Пожар!"

Ранее мы сообщали, пышногрудая Гайтана показала дары природы в красном платье со смелым декольте. Певица ухватилась за грудь руками, боясь, возможно, что "растеряет", ведь глубина выреза впечатляющая.

"Когда мужчина уважает и заботится о своей женщине, а его отношение к ней каждую минуту как к самой дорогой жемчужине, в семье будет безумное счастье и любовь на всю жизнь», - поделилась секретом удачных отношений Гайтана.

«Аж горит сердце у меня от твоих слов», «роскошный вид», «классная, слов нет», «супер красотка», «вау, какая красота», - отреагировали пользователи на дерзкое фото знаменитости.

Напомним, Гайтана без лишней скромности потрясла пышным бюстом прямо перед камерой

Также Politeka сообщала, что экзотическая Гайтана сняла белье ради соблазнительной фотосессии, личные кадры