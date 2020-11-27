Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Stories.

Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.

"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.

Уточнимо, що на фотографії Dj Nana позує в практично Невидимій червоній білизні, яка більше нагадує звичайні ниточки. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити стікерами у вигляді сердечка.

Інших фанатів Кумейко позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадр в каруселі Stories.

Як повідомлялося до цього, відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в максимально гарячому образі.

На фото Анастасія позує в чорних стрінгах. Більше на красуні нічого не було. Кумейко розвернулася спиною до камери і хвалилася розкішними "булочками". Волосся співачка зібрала у вузол. Фото вийшло дуже спокусливий і цікавим.

"Ідеальний початок довгоочікуваної п'ятниці", - написала Кумейко.

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