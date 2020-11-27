Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников, примеряв откровенное красное белье

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Stories.

Так, звезда устроил конкурс «покажи мне», в результате чего один из поклонников попросил красное белье.

«Если Бог хотел, чтобы мы были обнаженными, зачем тогда он придумал сексуальное белье?» - говорится в ответе Кумейко.

Уточним, что на фотографии Dj Nana позирует в практически невидимом красном белье, которое больше напоминает обычные ниточки. Пикантные места знаменитость решила прикрыть стикерами в виде сердечка.

Других фанатов Кумейко избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадр в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Анастасия Кумейко свела с ума поклонников, примеряв новый горячий образ.

Так, на фотографии певица демонстрирует упругие ягодицы в черных стрингах. Больше из одежды на звезде ничего не было, а пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, хвастаясь при этом идеальные "булочки".

Прическу знаменитость собрала в узел, а игривый взгляд дополнял общую картину.

"Идеальное начало долгожданной пятницы", - говорится в сообщении..

Напомним, экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде проговорилась о «тайных» желаниях

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